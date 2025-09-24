Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс делового климата Германии Ifo за сентябрь;

- продажи домов на первичном рынке США в августе;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- промышленное производство России в августе;

- инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" в Санкт-Петербурге;

- акционеры "Татнефти" и "НОВАТЭКа" обсудят дивиденды за 1П25.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.