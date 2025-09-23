Татнефть временно теряет статус дивидендной фишки - ПСБ

"Татнефть" временно теряет статус дивидендной фишки, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

В первом полугодии "Татнефть" снизила добычу нефти на 1,8% г/г, до 13,42 млн тонн, но нарастила добычу газа до 440 млн куб.м. (+2,3% г/г). Выпуск нефтепродуктов составил 8,83 млн тонн (рост на 4%), а газопродуктов - 475 тыс. тонн (рост на 0,42%).

"Сокращение добычи нефти - отголосок следования ранее введенным ограничениям ОПЕК+, - считает аналитик. - За счет ориентации на внутренний рынок и нефтепереработку компания нарастила выпуск нефтепродуктов. В целом у "Татнефти" есть таргет по наращиванию добычи нефти до 38,4 млн тонн к 2030 г. (+41% относительно 2024 года), но, полагаем, что в этом году в условиях высоких ставок и низких цен на нефть рост добычи останется нереализуемым".

По этим же причинам, по мнению Крыловой, не стоит рассчитывать и на блестящие финансовые результаты компании во втором полугодии, а значит, коэффициент дивидендных выплат, скорее всего, останется на уровне 50%.

"Татнефть" временно теряет статус дивидендной фишки, ожидаемая доходность (с учетом дивиденда за первое полугодие 2025) - 5,8% по обыкновенным акциям и 6,1% по привилегированным", - делает вывод эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.