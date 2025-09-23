.
23 сентября 2025 года 18:32
Прогнозный уровень для индекса Мосбиржи на горизонте недели составляет 2715п - "Эйлер"
Прогнозный уровень для индекса Мосбиржи на горизонте недели составляет 2715 пунктов, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев. По мнению аналитика, усиление распродаж на фоне роста объемов торгов говорит в пользу сохранения нисходящего тренда на ближайшей неделе. С технической точки зрения индекс Мосбиржи может снизиться к линии поддержки 2702,3 пункта, которая также является нижней границей долгосрочного растущего тренда. Однако высокий уровень перепроданности без усиления негативного фона, по мнению Беришева, не позволит пройти указанный уровень поддержки вниз, и, вероятно, к концу недели произойдет незначительный отскок вверх от указанного уровня. "Мы считаем уровень 2700 пунктов индекса Мосбиржи удачным моментом для частичного формирования длинных долгосрочных покупок индекса, - пишет стратег "Эйлера". - Однако, по нашему мнению, следует внимательно следить за устойчивостью указанной линии поддержки, чтобы в случае усиления распродаж иметь возможность докупать индекс на более привлекательных уровнях. Спекулятивно настроенным инвесторам стоит делать ставку на снижение индекса и работать от продажи, не забывая про защитные стоп-приказы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
