.
.
.
.
.
23 сентября 2025 года 18:32

Прогнозный уровень для индекса Мосбиржи на горизонте недели составляет 2715п - "Эйлер"

Прогнозный уровень для индекса Мосбиржи на горизонте недели составляет 2715 пунктов, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев.

По мнению аналитика, усиление распродаж на фоне роста объемов торгов говорит в пользу сохранения нисходящего тренда на ближайшей неделе. С технической точки зрения индекс Мосбиржи может снизиться к линии поддержки 2702,3 пункта, которая также является нижней границей долгосрочного растущего тренда. Однако высокий уровень перепроданности без усиления негативного фона, по мнению Беришева, не позволит пройти указанный уровень поддержки вниз, и, вероятно, к концу недели произойдет незначительный отскок вверх от указанного уровня.

"Мы считаем уровень 2700 пунктов индекса Мосбиржи удачным моментом для частичного формирования длинных долгосрочных покупок индекса, - пишет стратег "Эйлера". - Однако, по нашему мнению, следует внимательно следить за устойчивостью указанной линии поддержки, чтобы в случае усиления распродаж иметь возможность докупать индекс на более привлекательных уровнях. Спекулятивно настроенным инвесторам стоит делать ставку на снижение индекса и работать от продажи, не забывая про защитные стоп-приказы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
24 сентября 2025 года 15:58
Локальная коррекция на рынке ОФЗ близка к завершению - "КИТ Финанс Брокер"
Локальная коррекция на рынке рублевых гособлигаций близка к завершению, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Оптимальной стратегией выглядит возврат в более волатильные выпуски, такие как ОФЗ 26238, либо использование фьючерса на индекс RGBI-12.25, - отмечают эксперты в...    читать дальше
24 сентября 2025 года 15:25
Рост IT-рынка РФ в 2025г замедлится до 10% г/г - "Эйлер"
Рост российского IT-рынка в текущем году замедлится до 10% по сравнению с прошлым годом, считает старший аналитик компании "Эйлер" по рынку ТМТ Владимир Беспалов. Сдерживающими факторами эксперт называет оптимизацию бюджетов заказчиков и перенос сроков реализации крупных проектов в условиях...    читать дальше
24 сентября 2025 года 14:57
Цена акций Магнита может подняться к 4000 руб. - "Велес Капитал"
Котировки акций "Магнита" могут вернуться в район 4000 рублей за штуку в рамках технического восстановления, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги подскочили в среду в стоимости после новостей о возможном повышении НДС в РФ со следующего года с 20% до...    читать дальше
24 сентября 2025 года 14:30
S&P; 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в течение торговой сессии среды при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. В фокусе внимания инвесторов будет макроэкономическая статистика, отмечает...    читать дальше
24 сентября 2025 года 14:06
Объем дивидендов от компаний РФ может составить 510 млрд руб. за III кв. и 9 мес. 2025 года - "Цифра брокер"
Объем дивидендов от компаний РФ может составить 510 млрд руб. за III кв. и 9 мес. 2025 года, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "На российском рынке не так много компаний, которые выплачивают дивиденды ежеквартально или по итогам девять месяцев, - пишут эксперты. - По нашей оценке,...    читать дальше
24 сентября 2025 года 13:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 130,86 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 130,86 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,54%, стоп-приказ: 116 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальные показатели...    читать дальше
24 сентября 2025 года 13:11
Банковский сектор РФ может выйти на уровень чистой прибыли 3,8 трлн руб. по итогам 2025г - Freedom Finance Global
Банковский сектор РФ, несмотря на все трудности, может по итогам 2025 года выйти на уровень чистой прибыли 2024 года в размере 3,8 трлн руб., считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным Банка России, в августе 2025 года совокупная чистая прибыль российских банков...    читать дальше
24 сентября 2025 года 12:41
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Нижнекамскнефтехима до 135,86 руб./ао и 119,66 руб./ап
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" повысили прогнозную цену акций Нижнекамскнефтехима" до 135,86 руб./ао и 119,66 руб./ап, что соответствует потенциалу роста на 63% и 81% соответственно, сообщается в комментарии. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Акции НКНХ потеряли в цене с...    читать дальше
24 сентября 2025 года 12:13
Давление на рынке ОФЗ может сохраниться в ближайшие дни - "ВТБ Моя аналитика"
Давление на рынке рублевых гособлигаций может сохраниться в ближайшие дни, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя аналитика". "Переоценка рынком будущей траектории ключевой ставки ЦБ РФ еще не завершена. Инвесторы ждут раскрытия параметров бюджета на 2026 год в последних числах сентября....    читать дальше
24 сентября 2025 года 11:47
Вероятно смещение курса пары рубль/юань к верхней границе диапазона 11,55-11,85 руб./юань в среду - банк "Санкт-Петербург"
Вероятно смещение курса пары рубль/юань к верхней границе диапазона 11,55-11,85 руб./юань в среду, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". По итогам вторника рубль не показал ярко выраженную динамику. Эксперты банка подчеркивают, что в моменте российская валюта укреплялась на фоне разовых...    читать дальше
