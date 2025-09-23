Курс рубля останется в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань во вторник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль останется в течение торговой сессии вторника в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем во вторник продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в краткосрочной перспективе останется актуальной для китайской валюты за счет факторов спроса и предложения. При этом в ближайшие сессии ждем попыток рубля продемонстрировать умеренное укрепление, чему будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября, - пишет эксперт в материале банка. - Это может привести к отступлению китайской валюты к нижней границе данного коридора. При этом на текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы привести к уходу юаня ниже 11,5 рублей".

