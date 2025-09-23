"Финам" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2403 руб

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2403 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Возобновление роста цены золота и начало ослабления рубля с избытком компенсируют эмитенту эффект от временного снижения производственных показателей, что позволяет нам повысить оценку компании. Рыночные факторы очень быстро конвертируют свой потенциал в цену акций, - пишет эксперт. - Сейчас цена акций "Полюса" соответствует нашей оценке на среднесрочную перспективу. Благодаря проектам развития бумаги имеют хороший долгосрочный потенциал роста, однако в 2025-2026 гг. свободный денежный поток будет под давлением высоких капитальных вложений в реализацию проектов развития и планового сокращения объемов добычи".

ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире, причем с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства.

