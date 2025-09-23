Риск ухода индекса RGBI в диапазон 115-116п краткосрочно сохраняется - ПСБ

Риск ухода индекса RGBI в диапазон 115-116 пунктов в краткосрочной перспективе сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ остается под давлением после пятничной стремительной просадки индекса RGBI, констатирует эксперт.

"В понедельник он предпринял попытку к развороту вблизи 117 пунктов, однако о прохождении локальных минимумов пока говорить преждевременно - видим риск возврата в диапазон 115-116 пунктов, откуда начался рост в преддверии июльского заседания ЦБ РФ , на котором была снижена ставка на 200 базисные пунктов", - пишет Грицкевич в обзоре.

"Текущее снижение котировок облигаций в целом рассматриваем в качестве коррекции после роста индекса RGBI с конца прошлого года со 100 до 122 пунктов к концу августа. После завышенных ожиданий быстрого снижения ставки сейчас рынок возвращается к своей "нормальной" траектории - постепенного ослабления денежно-кредитной политики с возможными периодическими паузами на заседаниях, - говорится в материале ПСБ. - Среднесрочный и долгосрочный взгляд на рынок мы не меняем - по итогам года ждем ставку в 15% годовых, к концу 2026 года - 12%, что сохраняет привлекательность долгового рынка на данном горизонте".

