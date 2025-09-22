Базовый прогноз для цены нефти Brent до конца года - $60-70 за баррель - Freedom Finance Global

Базовый прогноз Freedom Finance Global для цены нефти Brent на текущий год - $60-70/барр., для WTI - $55-65/барр., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

Мировые цены на нефть начали торговую неделю с падения более чем на 1%, до $65,97 за баррель Brent и до $61,68 за бочку WTI, констатирует эксперт. По его мнению, поддержку котировкам ранее обеспечивали опасения эскалации конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также вероятность ужесточения санкций против поставок российской нефти. Но доминирующими факторами стали ожидания избытка предложения и слабость спроса в третьем и четвертом кварталах текущего года, а также в начале 2026-го, тогда как добыча ОПЕК+ продолжит расти.

"До конца 2025 года рынок, скорее всего, останется под давлением, если не будет форс-мажоров, шоковых геополитических или экономических потрясений, - прогнозирует Чернов. - Наш базовый сценарий предполагает торговлю Brent в диапазоне $60-70/барр., а WTI - $55-65/барр. При дальнейшем ослаблении мировой экономики котировки могут опуститься к нижней границе этих уровней. Однако нельзя исключать и обратного сценария, так как перебои с поставками, новые санкции или рост спроса в Азии способны удержать цены ближе к верхним отметкам".

Вероятность устойчивого движения Brent выше $75/барр. до конца года, по оценкам эксперта инвесткомпании, невелика, потому что для этого потребовались бы либо резкие ограничения добычи ОПЕК+, либо мощный внешний шок. В целом нефть в ближайшие месяцы останется в коридоре, где баланс спроса и предложения будет играть ключевую роль, а краткосрочные колебания определят новости с геополитического фронта, полагает Чернов.

