"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций NVIDIA и Intel

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций NVIDIA Corp. и Intel Corp., сообщается в материале аналитиков.

Компании объявили о заключении стратегического партнерства и инвестициях. NVIDIA инвестирует $5 млрд в приобретение 4% акций Intel по цене $23,28 за акцию. NVIDIA будет использовать процессоры Intel в своих серверных системах для дата-центров, а Intel будет интегрировать технологии искусственного интеллекта (ИИ) NVIDIA в свои чипы для персональных компьютеров.

Также эмитента заявили о намерении совместно создавать новые чипы, объединяя технологию ускоренных вычислений NVIDIA с архитектурой x86 от Intel.

Эксперты отмечают, что для NVIDIA сделка выгодна тем, что позволит получить доступ к процессорам Intel для серверных систем, используемых в инфраструктуре искусственного интеллекта.

"Несмотря на оптимистичный новостной фон, сделка между NVIDIA и Intel не решает фундаментальных системных проблем Intel. Партнерство подтверждает спрос на услуги компании как производственной платформы (в связи с миграцией на эту бизнес-модель), но не обеспечивает технологическое лидерство Intel, - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре. - Для NVIDIA шаг может быть продиктован снижением нагрузки тарифов на себестоимость продукции, производство которой будет перенесено в рамках сделки, а также зарабатыванием политических очков за счет улучшения отношений с администрацией Дональда Трампа. Тот факт, что новые чипы будут производиться у TSMC, а не на заводах Intel, на это намекает".

"Считаем, что рост котировок бумаг компаний носит временный характер и обеспечен бумом в секторе ИИ. Сохраняем "негативный" взгляд на акции NVIDIA и Intel", - говорится в материале экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.