Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2900п до конца сентября - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в рамках диапазона 2700-2900 пунктов до конца текущего месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Динамика рынка в первой половине торговой сессии понедельника могла быть связана с геополитикой, в том числе, отмечает эксперт, с обсуждаемым в Евросоюзе 19-м пакетом санкций.

Замедление падения во второй половине дня, скорее всего, полагает она, могло быть связано с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что страна готова в течение года после окончания срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "придерживаться центральных ограничений" этого документа. Возможно, указывает Мильчакова, фондовый рынок рассматривает это сообщение как один из поводов для возобновления переговоров России и США, но оптимизма от этого заявления в целом не последовало.

"Тем не менее выплаты промежуточных дивидендов крупными компаниями могут способствовать последующему реинвестированию доходов в подешевевшие акции, а геополитические, в том числе санкционные, негативные факторы имеют свойство очень быстро прекращать влияния на рынок, когда вокруг них устраняется неопределенность. Ожидаем динамику индекса Мосбиржи до конца сентября в рамках 2700-2900 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

