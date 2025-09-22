.
22 сентября 2025 года 17:38
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2900п до конца сентября - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в рамках диапазона 2700-2900 пунктов до конца текущего месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Динамика рынка в первой половине торговой сессии понедельника могла быть связана с геополитикой, в том числе, отмечает эксперт, с обсуждаемым в Евросоюзе 19-м пакетом санкций. Замедление падения во второй половине дня, скорее всего, полагает она, могло быть связано с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что страна готова в течение года после окончания срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "придерживаться центральных ограничений" этого документа. Возможно, указывает Мильчакова, фондовый рынок рассматривает это сообщение как один из поводов для возобновления переговоров России и США, но оптимизма от этого заявления в целом не последовало. "Тем не менее выплаты промежуточных дивидендов крупными компаниями могут способствовать последующему реинвестированию доходов в подешевевшие акции, а геополитические, в том числе санкционные, негативные факторы имеют свойство очень быстро прекращать влияния на рынок, когда вокруг них устраняется неопределенность. Ожидаем динамику индекса Мосбиржи до конца сентября в рамках 2700-2900 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
