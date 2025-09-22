.
.
.
Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF
22 сентября 2025 года 16:39

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $69,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 15%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Тема "трамповских" тарифов в секторе медицинского оборудования за последние месяцы стала меньше давить на отрасль, ведущие компании медтеха уменьшили свои оценки потенциальных потерь от них в текущем году, что приободрило инвесторов. Инновации в медтехе продолжают двигать отрасль вперед наперекор всем геополитическим "ветрам", - пишет эксперт.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний - производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
.