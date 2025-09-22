Цена акций Полюса технически готова к обновлению исторических пиков - "Велес Капитал"

Котировки акций ПАО "Полюс" технически в целом готовы к обновлению исторических пиков, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Цена бумаг эмитента повышалась вслед за ценами на золото, которые продолжают обновлять исторические максимумы (очевидно, отыгрывая смягчение политики ФРС и сохранение геополитической напряженности в разных частях света), однако отступили от внутридневных максимумов после новостей в СМИ о возможности заморозки Еврокомиссией активов компании в рамках очередного пакета санкций", - отмечает эксперт.

"С технической точки зрения акции "Полюса" с июня развивают среднесрочный восходящий тренд и продолжают обновление исторических максимумов (2367 руб. в сентябре), при этом сигналы дневного и недельного графиков указывают на уменьшение сил краткосрочных покупателей, - пишет Кожухова. - Техническая картина в целом позволяет "Полюсу" продолжить обновление исторических максимумов, особенно в случае новых пиков цен на золото".

