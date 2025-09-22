"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 46 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев выразил мнение, что алмазный мировой рынок находится в структурном кризисе. Это связано со снижением спроса и падением цен на фоне значительного перепроизводства. Моисеев считает, что остановка разработки новых месторождений из-за слабого рынка может сократить предложение на горизонте десяти лет в три-четыре раза.

Он также отметил, что сейчас правительство прорабатывает меры поддержки для российской огранки. По словам Моисеева, внутренний рынок бриллиантов РФ оценивается примерно в 0,5 млн карат. Это составляет примерно 2% общего объема производства "АЛРОСА".

"Оцениваем новость нейтрально, так как считаем сокращение выпуска в три-четыре раза маловероятным. В прошлом году, по данным Kimberley Process, было произведено 118 млн карат, включая 37 млн карат "АЛРОСА", - отмечают эксперты инвесткомпании Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Основной конкурент эмитента - De Beers - традиционно производил от 30 млн карат, но на данный момент для поддержания уровня цен снизил выпуск до 20-23 млн. По нашей оценке, сокращение выпуска указанное выше предполагает, что либо "АЛРОСА", либо De Beers и другие игроки должны будут покинуть рынок. Сохраняем "негативный" взгляд на "АЛРОСА". Бумаги алмазодобытчика продолжают торговаться с Р/Е выше 20х по спотовым ценам, что более чем втрое выше исторических средних. Считаем такую оценку высокой с учетом неясных перспектив на рынке алмазов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.