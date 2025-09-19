"Финам" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций ВТБ и прогнозную цену на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

По сообщению ВТБ, общий объем спроса в ходе SPO превысил 180 млрд руб. Учитывая, что цена размещения заметно ниже текущей рыночной стоимости акций ВТБ, аналитик полагает, что SPO продолжит оказывать локальное давление на бумаги банка.

"Однако мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на них, - пишет Додонов. - Мы ожидаем, что ВТБ станет одним из главным бенефициаром в секторе от начавшегося цикла снижения ключевой ставки в стране, который будет способствовать дальнейшему восстановлению чистой процентной маржи и чистого процентного дохода банка. Кроме того, благодаря привлеченным в ходе SPO средствам и другим мерам ВТБ сможет укрепить свою капитальную позицию, и мы полагаем, что банк продолжит платить существенные дивиденды. В связи с этим мы рассчитываем на постепенное снижение дисконта акций ВТБ по мультипликаторам по отношению к российским аналогам".

