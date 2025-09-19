"Финам" понизил рейтинг акций Omni Vision Group до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Omni Vision Group с "покупать" до "держать" и сохраняет целевую цену на уровне $147,6 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3,2%, сообщается в комментарии аналитика Максима Абрамова.

"Акции выросли на 29,3% от апрельских минимумов и достигли целевой цены, что было связано с переоценкой всего китайского рынка, - пишет эксперт. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на 2025 год не изменились, поэтому мы пока не видим причин для пересмотра цели вверх. Ключевые риски для бизнеса связаны с геополитической нестабильностью, цикличностью рынка электроники и уязвимостью fabless-модели".

Omni Vision Group (ранее Will Semiconductor) - китайская бесфабричная полупроводниковая компания, основанная в 2007 году и базирующаяся в Шанхае.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.