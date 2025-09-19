Акции Х5 привлекательны для инвестиций - ПСБ

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) привлекательны для инвестиций, полагает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

В базу расчета Индекса Мосбиржи с 19 сентября войдут обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", что, на взгляд аналитика, является позитивным моментом, означающим неплохой приток ликвидности, так как индексные фонды будут покупать бумаги пропорционально новому весу.

"Под управлением индексных фондов на Мосбирже чуть более 42 млрд руб., вес "ИКС 5" - 3,5%, значит, приток будет порядка 1,5 млрд руб. или около 70% от среднего объема сделок за день. - указывает Крылова. - Нам нравится "ИКС 5", считаем, что компания выигрывает от роста цен на продовольствие и активного развития в регионах, а также фокусирования на максимальной автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Акции ритейлера привлекательны для инвестиций".

