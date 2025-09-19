"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 2707,1 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 2707,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,84%, стоп-приказ: 1924,1 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Финпоказатели компании растут на фоне рекордных цен на золото, отмечают аналитики. Несмотря на снижение добычи (-11%), рост цен компенсирует падение объемов. Долговая нагрузка низкая. Капзатраты выросли в 2 раза для будущего роста. Геополитическая напряженность и спрос на золото как "убежище" поддерживают цены и доходность компании.

"С технической точки зрения актив торгуется в восходящем тренде и недавно пробил уровень сопротивления, подтверждая силу покупателей. Цена закрепилась в восходящем канале, что указывает на контролируемое движение вверх. Текущие уровни поддержки и сопротивления формируют четкие границы для торговли. Объемы умеренные, но достаточные для подтверждения текущей динамики. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1924,1 руб. риск на портфель составит 1,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,1", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства.

