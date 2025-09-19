"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF

"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $174,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору выглядит фундаментально недооцененным и располагает потенциалом роста в долгосрочной перспективе, - указывает эксперт. - Биотехнологии - по-прежнему самый актуальный для вложений сегмент здравоохранения, и нововведения политики Дональда Трампа этому не препятствуют. Прогресс исследований и разработок продолжается семимильными шагами, ведь этого требует старение населения и неумолимое распространение онкологических заболеваний в глобальном масштабе".

"Мы провели оценку потенциала роста ETF на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в его состав. Годовой "апсайд" по такой методике оценки составляет 24%, целевая цена инструмента - $174,8. На основании этого мы сохраняем рейтинг "покупать", - пишет Саидова.

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.