Прогнозная цена акций ВТБ на горизонте года - 116 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций ВТБ на горизонте двенадцати месяцев составляет 116 рублей за штуку, говорится в материале аналитика банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Эмитент в пятницу объявил предварительные данные размещения допэмиссии. Цена размещения на 6,6% ниже закрытия четверга дня, кроме того, это минимумы с апреля и лишь на 5% выше исторических минимумов. По нашему мнению, стоимость размещения является неожиданно низкой, не вполне оправданной в свете хороших анонсируемых банком видов на чистую прибыль в текущем году и следующем, - пишет эксперт в комментарии. - Локально допускаем выраженно негативную реакцию инвесторов, но отмечаем крайне привлекательные оценки банка и склонны ждать в отсутствие новых макровводных оживления спроса на акции ВТБ после завершения допэмиссии. Наша текущая оценка справедливой стоимости бумаг на горизонте двенадцати месяцев составляет 116 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.