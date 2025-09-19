.
19 сентября 2025 года 14:12
Прогнозная цена акций Broadcom составляет $247 - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает акции Broadcom, прогнозная стоимость на горизонте года составляет $247 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт отмечает следующие важные факторы: - Эмитент является лидером в производстве индивидуальных AI-чипов. - Покупка VMware позволила компании войти в сегмент инфраструктурного ПО и повысить отдачу от бизнеса благодаря монопольному ценообразованию. - Направление чипов для широкополосной передачи данных и сетевого хранения не растет. - Оценка акций Broadcom чрезмерно завышена (торгуются с мультипликатором P/E 57x - значительно выше медианного значения по сектору (24,13х)). - Бизнес могут сдерживать значительные юридические и интеграционные риски, растущая конкуренция и зависимость от крупных клиентов. Broadcom - технологическая компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для полупроводников и инфраструктуры. Работает в двух основных сегментах: решения для полупроводников и инфраструктурное программное обеспечение. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-BROADCOM-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
