Акции ВТБ остаются интересными для среднесрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ВТБ остаются интересными для покупок на среднесрочном горизонте, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

ВТБ сообщил о предварительных результатах допэмиссии обыкновенных акций (SPO). Цена установлена на уровне 67 рублей за акцию.

Наблюдательный совет эмитента принял решение о размещении до 1264 000 000 акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд рублей по цене размещения.

По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации.

Эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции" сохраняют свое мнение по акциям ВТБ: учитывая параметры допэмиссии, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и таргеты менеджмента по размеру чистой прибыли в 2025 и 2026 годах, бумаги могут быть интересны для инвесторов на среднесрочном горизонте.

Дополнительным позитивным фактором для акционеров ВТБ является возможность частичной конвертации привилегированных акций банка в обыкновенные в будущем (в случае конвертации по рыночной цене обыкновенных акций), отмечают аналитики в материале.

