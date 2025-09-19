"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью на уровне $283,8 за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Полупроводниковый рынок демонстрирует устойчивый подъем благодаря высокому спросу на логические чипы, микросхемы памяти и ИИ-ускорители. Инвестиции в дата-центры и расширение производственных мощностей крупнейших компаний формируют позитивные ожидания для отрасли, - отмечает эксперт. - Вместе с тем значительная часть компаний из состава iShares Semiconductor ETF уже существенно прибавила в цене в текущем году, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Однако бумаги фонда могут оказаться интересными для покупки в случае существенной коррекции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.