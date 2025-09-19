.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Циана
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 сентября 2025 года 13:04
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Циана
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 785 рублей за штуку, говорится материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Кипрская Cian Plc получила от Регистратора компаний Кипра официальное разрешение на редомициляцию в Россию. После завершения процедуры руководство рассмотрит выплату специальных дивидендов, которые предварительно оцениваются более чем в 100 рублей на акцию. "По нашим расчетам, эмитент может выплатить спецдивиденды в размере около 140 рублей на акцию, что соответствует доходности 20%. Мы ожидаем, что компания огласит рекомендацию по сумме специального дивиденда до конца 2025 года, а выплатит его уже в следующем году. Не исключено, что в базу расчета дивидендов войдут и средства, заработанные в текущем году. Рекомендуем покупать акции "Циана" с таргетом 785 рублей", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
19 сентября 2025 года 13:25
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью на уровне $283,8 за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Полупроводниковый рынок демонстрирует устойчивый... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:37
"Финам" рекомендует покупать акции MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 31,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эмитент продемонстрировал существенный рост прибыли в 1П25,... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:13
Актуальность торгового диапазона для валютной пары юань/рубль в 11,5-11,8 руб. за юань в целом пока сохраняется, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Нефтяные цены, по мнению экспертов, должны закончить текущую неделю в границах $67-68 за баррель марки Brent, если пятничные данные по буровым... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:51
Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сервис кикшеринга и микромобильности Whoosh представил операционные показатели за восемь месяцев 2025 года. Ранее мы рассматривали финансовую отчетность эмитента за... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:23
"Финам" понизил рейтинг акций Entergy с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $76,8 за штуку, что предполагает потенциал снижения 13%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Фундаментальная картина и ожидания по прогнозной... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:05
Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже уровня в 2720 пунктов в настоящее время не видно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Технически идет движение к сильной поддержке 2720 пунктов по индексу Мосбиржи, для пробоя которой мы не... читать дальше
.19 сентября 2025 года 10:37
Российский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением на торгах в пятницу на фоне угроз введения новых санкций со стороны Запада, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. Дополнительным негативом, отмечает эксперт в комментарии, служит тема фискального... читать дальше
.19 сентября 2025 года 10:18
Триггеров для роста котировок акций Whoosh в ближайшие месяцы нет, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года: флот компании - 246,2 тыс. СИМ (+18% г/г); количество поездок - 99,9 млн (минус 6% г/г); количество... читать дальше
.19 сентября 2025 года 10:02
"Финам" повысил рейтинг акций "НоваБев Групп" с "держать" до "покупать" и сохранил прогнозную цену на уровне 550 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "Сильные финансовые результаты "НоваБев" за 1П2025... читать дальше
.19 сентября 2025 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Фондовые индексы Азии снижаются, кроме австралийского. Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $67,37 за баррель читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.