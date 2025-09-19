"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Циана

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 785 рублей за штуку, говорится материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Кипрская Cian Plc получила от Регистратора компаний Кипра официальное разрешение на редомициляцию в Россию.

После завершения процедуры руководство рассмотрит выплату специальных дивидендов, которые предварительно оцениваются более чем в 100 рублей на акцию.

"По нашим расчетам, эмитент может выплатить спецдивиденды в размере около 140 рублей на акцию, что соответствует доходности 20%. Мы ожидаем, что компания огласит рекомендацию по сумме специального дивиденда до конца 2025 года, а выплатит его уже в следующем году. Не исключено, что в базу расчета дивидендов войдут и средства, заработанные в текущем году. Рекомендуем покупать акции "Циана" с таргетом 785 рублей", - пишет эксперт в комментарии.

