"Финам" рекомендует покупать акции MTR с прогнозной ценой HKD31,5

"Финам" рекомендует покупать акции MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 31,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эмитент продемонстрировал существенный рост прибыли в 1П25, констатирует эксперт.

Такая динамика, отмечает она, обусловлена успешной реализацией девелоперских проектов в Гонконге, что позволило повысить рентабельность бизнеса.

Основными драйверами роста MTR остаются развитие железнодорожной инфраструктуры, увеличение пассажиропотока на скоростных линиях и расширение девелоперской деятельности, указывает Гудым в обзоре.

Компания активно внедряет современные технологии для повышения эффективности управления недвижимостью, что способствует оптимизации расходов и устойчивому развитию.

Ключевые риски, по мнению аналитика "Финама", связаны с колебаниями спроса на перевозки и недвижимость, а также сложностями реализации крупных инфраструктурных проектов.

MTR Corporation - международная транспортно-девелоперская компания, работающая в Гонконге, Австралии, материковом Китае, Макао, Швеции и Великобритании. Сочетает проектирование, строительство и управление железными дорогами с реализацией и арендой недвижимости, а также коммерческой деятельностью на вокзалах, что делает ее бизнес диверсифицированным и устойчивым.

