Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Сервис кикшеринга и микромобильности Whoosh представил операционные показатели за восемь месяцев 2025 года. Ранее мы рассматривали финансовую отчетность эмитента за шесть месяцев 2025 года и отмечали, что финансовые показатели находились под давлением в связи со снижением числа поездок в отчетном периоде, инфляцией издержек и роста расходов, предназначенных, по заявлению менеджмента, для увеличения эффективности бизнеса. Однако после снижения числа поездок в 1П25 на 10% г/г число поездок в июле-августе стабилизировалось (+1% г/г), в результате чего темпы снижения поездок за восемь месяцев текущего года замедлились до 6% г/г", - отмечают эксперты в материале.

Экспансия Whoosh в странах Латинской Америки позитивно оценивается аналитиками сервиса "Газпромбанк Инвестиции", при этом, учитывая динамику финансовых и операционных показателей, а также произошедшую коррекцию, акции, по их мнению аналитиков, в настоящее время оценены рынком справедливо.

