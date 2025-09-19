"Финам" понизил рейтинг акций Entergy до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Entergy с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $76,8 за штуку, что предполагает потенциал снижения 13%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Фундаментальная картина и ожидания по прогнозной чистой прибыли на 2025 год не изменились, рост котировок бумаг в значительной степени отражает переоценку всего рынка, а классические дивидендные "кейсы" сейчас довольно уязвимы на фоне все еще привлекательных процентных ставок на рынке долга, так как ФРС США может снижать ставку медленнее, чем рассчитывает Уолл-стрит", - пишет эксперт.

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас.

