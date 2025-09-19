Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже 2720п не видно - "Алор Брокер"

Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже уровня в 2720 пунктов в настоящее время не видно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Технически идет движение к сильной поддержке 2720 пунктов по индексу Мосбиржи, для пробоя которой мы не видим оснований. В этом районе стоит начинать спекулятивные покупки. По-прежнему наиболее сильными мы видим бумаги банков - Сбербанк, МКПАО "Т-Технологии", а также интересными могут быть ритейлеры "Магнит", ПАО "Фикс прайс" и "ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", акции которого с пятницы вошли в расчет индекса Мосбиржи", - пишет эксперт в обзоре.

Также, по мнению Антонова, присмотреться к бумагам ГМК "Норильский никель". "Смягчение позиции ФРС США будет поддерживать цены сырьевых активов. По платине уже наблюдается сильный дефицит. Не исключено, что увеличится мировой спрос на палладий и никель", - отмечает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.