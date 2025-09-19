Триггеров для роста цены акций Whoosh в ближайшие месяцы нет - "ВТБ Моя Аналитика"

Триггеров для роста котировок акций Whoosh в ближайшие месяцы нет, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года: флот компании - 246,2 тыс. СИМ (+18% г/г); количество поездок - 99,9 млн (минус 6% г/г); количество обслуживаемых локаций - 80 (+20 за год).

Количество поездок в июле-августе увеличилось на 1% г/г - до 43,4 млн. Динамика начала выправляться после неудачного старта сезона, вызванного плохой погодой, отмечают эксперты.

"Триггеров для роста цены акций компании в ближайшие месяцы (с учетом скорого завершения сезона в ключевых локациях присутствия) мы не видим", - говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.