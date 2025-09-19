ИСПРАВЛЕНО: Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе - ПСБ

Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В четверг юань смог продолжить тенденцию к восстановлению, по итогам дня прибавив чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,7 рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - В рамках пятничной сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь - продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты".

На взгляд Зварича, в такой ситуации "короткие" позиции в рубле могут нести повышенные риски. Аналитик считает, что текущие позиции юаня оправданы факторами спроса и предложения. Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению пары юань/рубль к верхней границе целевого диапазона 11,5-12 руб./юань, допускает стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.