Ключевые события пятницы в РФ и мире - "БКС МИ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Экспирация в США квартальных фьючерсов и опционов на индексы и акции.

- Еврокомиссия может представить 19-й пакет санкций против России;

- Вступят в силу новые базы расчетов индексов МосБиржи;

- ВТБ объявит цену размещения акций на SPO.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.