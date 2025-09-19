.
СЕГОДНЯ:
19 сентября 2025 года 09:12
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "БКС МИ"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Экспирация в США квартальных фьючерсов и опционов на индексы и акции. - Еврокомиссия может представить 19-й пакет санкций против России; - Вступят в силу новые базы расчетов индексов МосБиржи; - ВТБ объявит цену размещения акций на SPO. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
19 сентября 2025 года 13:25
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью на уровне $283,8 за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Полупроводниковый рынок демонстрирует устойчивый... читать дальше
.19 сентября 2025 года 13:04
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 785 рублей за штуку, говорится материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Кипрская Cian Plc получила от Регистратора компаний Кипра официальное разрешение на редомициляцию в... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:37
"Финам" рекомендует покупать акции MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 31,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эмитент продемонстрировал существенный рост прибыли в 1П25,... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:13
Актуальность торгового диапазона для валютной пары юань/рубль в 11,5-11,8 руб. за юань в целом пока сохраняется, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Нефтяные цены, по мнению экспертов, должны закончить текущую неделю в границах $67-68 за баррель марки Brent, если пятничные данные по буровым... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:51
Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сервис кикшеринга и микромобильности Whoosh представил операционные показатели за восемь месяцев 2025 года. Ранее мы рассматривали финансовую отчетность эмитента за... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:23
"Финам" понизил рейтинг акций Entergy с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $76,8 за штуку, что предполагает потенциал снижения 13%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Фундаментальная картина и ожидания по прогнозной... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:05
Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже уровня в 2720 пунктов в настоящее время не видно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Технически идет движение к сильной поддержке 2720 пунктов по индексу Мосбиржи, для пробоя которой мы не... читать дальше
.19 сентября 2025 года 10:37
Российский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением на торгах в пятницу на фоне угроз введения новых санкций со стороны Запада, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. Дополнительным негативом, отмечает эксперт в комментарии, служит тема фискального... читать дальше
.19 сентября 2025 года 10:18
Триггеров для роста котировок акций Whoosh в ближайшие месяцы нет, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года: флот компании - 246,2 тыс. СИМ (+18% г/г); количество поездок - 99,9 млн (минус 6% г/г); количество... читать дальше
.19 сентября 2025 года 10:02
"Финам" повысил рейтинг акций "НоваБев Групп" с "держать" до "покупать" и сохранил прогнозную цену на уровне 550 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "Сильные финансовые результаты "НоваБев" за 1П2025... читать дальше
