18 сентября 2025 года 17:16
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия - ПСБ
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ. "Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий попытался подрасти и краткосрочно выходил в целевую зону $1200-1240/унц., платина преимущественно консолидировалась около $1400/унц. Допускаем откат платины в район $1300, где металл, учитывая дефицит, способен вновь привлечь спекулятивные покупки. Палладий может выглядеть слабее - значимая поддержка нахоодится в районе $1000-1050. Среднесрочно предпочитаем платину, ожидая выхода котировок в конце года к уровням $1600-1700". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МПГ-ПЛАТИНА/ПАЛЛАДИЙ-ПРОГНОЗ
