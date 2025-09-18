.
18 сентября 2025 года 16:00
Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к дезинфляции (8,11% г/г к 15 сентября, после повышения до 8,16% г/г на предыдущей неделе). В последние недели инфляция снижается менее охотно, однако мы полагаем, что к концу сентября она сможет достичь ~7,9% г/г, что вполне укладывается в траекторию нашего прогноза в 6,5% г/г к концу года". Другим позитивным сюрпризом, по мнению стратегов банка, стало резкое снижение инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой им инфляции по итогам сентябрьского опроса инФОМ. Фактически зафиксирован возврат к понижательной траектории, которая формировалась с начала этого года. Таким образом, всплеск ожиданий в августе стал неприятной неожиданностью, и, учитывая новые данные, сейчас его можно проигнорировать, полагают в банке. "Именно динамика инфляции станет определяющей для масштаба смягчения денежно-кредитной политики до конца этого года, - считают эксперты Райффайзенбанка. - Обсуждаемое сейчас возможное расширение дефицита бюджета, на наш взгляд, в большей степени должно затронуть ситуацию в следующем году, а потому, как мы думаем, возможные корректировки траектории ключевой ставки, о которых упоминал ЦБ, коснутся в большей степени монетарной политики уже в 2026 году. Пока же, на наш взгляд, мало что может остановить текущую дезинфляцию, а потому снижение ключевой ставки на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
