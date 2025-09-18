Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к дезинфляции (8,11% г/г к 15 сентября, после повышения до 8,16% г/г на предыдущей неделе). В последние недели инфляция снижается менее охотно, однако мы полагаем, что к концу сентября она сможет достичь ~7,9% г/г, что вполне укладывается в траекторию нашего прогноза в 6,5% г/г к концу года".

Другим позитивным сюрпризом, по мнению стратегов банка, стало резкое снижение инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой им инфляции по итогам сентябрьского опроса инФОМ. Фактически зафиксирован возврат к понижательной траектории, которая формировалась с начала этого года. Таким образом, всплеск ожиданий в августе стал неприятной неожиданностью, и, учитывая новые данные, сейчас его можно проигнорировать, полагают в банке.

"Именно динамика инфляции станет определяющей для масштаба смягчения денежно-кредитной политики до конца этого года, - считают эксперты Райффайзенбанка. - Обсуждаемое сейчас возможное расширение дефицита бюджета, на наш взгляд, в большей степени должно затронуть ситуацию в следующем году, а потому, как мы думаем, возможные корректировки траектории ключевой ставки, о которых упоминал ЦБ, коснутся в большей степени монетарной политики уже в 2026 году. Пока же, на наш взгляд, мало что может остановить текущую дезинфляцию, а потому снижение ключевой ставки на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом".

