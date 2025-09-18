S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке принято, и фокус внимания смещается на макростатистику, которая и будет определять динамику рыночных котировок в ближайшей перспективе, отмечает эксперт.

"В ходе вчерашней сессии покупатели проявили склонность к выкупу просадки по S&P 500, но потенциал его роста с технической точки зрения постепенно исчерпывается, - указывает аналитик инвесткомпании. - Зона перекупленности по индикатору RSI приближается, как и верхняя граница равноудаленного канала, которая способна стать уровнем сопротивления. Локальная поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 6450 пунктов, а целью восходящего движения выглядит зона 6650-6700 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.