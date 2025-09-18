Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600/унц. - ПСБ

Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600 за тройскую унцию, цены серебра - до $40-41/унц., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Золото продолжило обновлять исторические максимумы, поднявшись в район $3700/унц., - отмечают эксперты. - Поддержку металлу оказывала уверенность инвесторов в смягчении денежно-кредитной политики ФРС, а также слабость доллара, который отступил к июльским минимумам. В среду Федрезерв США, как и ожидалось, снизил ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 4-4,25% годовых. Учитывая перегретость актива и возможность продаж "по факту", видим риски краткосрочного коррекционного снижения золота в район $3500 - 3600/унц. В среднесрочной перспективе продолжаем ожидать рост котировок драгметалла к уровням $3800-4000/унц.".

Серебро возобновило восходящую динамику вслед за золотом, что позволило металлу вплотную подойти к отметке $43/унц. На взгляд аналитиков, этому способствовали ожидания смягчения ДКП в США и слабость доллара, поддержавшие спекулятивный спрос на металл.

В краткосрочной перспективе эксперты банка видят риски перехода серебра к коррекционному снижению. Может сказаться перегретость рынка и фиксация на факте смягчения ДКП в США. Также коррекции могут способствовать опасения по промышленному спросу. Это может привести к откату котировок этого драгметалла в район $40-41/унц. В среднесрочной перспективе аналитики ПСБ ожидают продолжения роста с выходом котировок серебра в район $45.

