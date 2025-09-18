"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 98,68 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Софтлайна" с целью 98,68 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,06%, стоп-приказ: 110,28 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания демонстрирует рост оборота (+8% (г/г)) и валовой прибыли (+10% (г/г)) в I полугодии 2025 года, однако скорректированная EBITDA показала умеренный рост (+3% (г/г)), что ниже ожиданий, а эксперты отмечают риски недостижения годовых целей из-за бюджетной цикличности спроса. "Фундаментально сильная сторона - рентабельность (валовая маржа 37,8%) и низкая долговая нагрузка, но вялый рост операционной эффективности и зависимость от госзаказа ограничивают потенциал", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения актив находится в фазе нисходящего тренда, цена демонстрирует неспособность преодолеть ключевые уровни сопротивления. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,28 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,83", - указывают в "Финаме".

"Софтлайн" - российский лидер в сфере IТ-решений и дистрибуции программного обеспечения, работающий с корпоративными и государственными заказчиками.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.