"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков.

Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент ожидает увидеть 8,8 млрд руб. чистой прибыли (это превышает уровень 2024 года на 60%), отмечают эксперты.

"При сохранении до конца года коэффициента дивидендных выплат в 79%, о котором ранее заявлял генеральный директор, можно ожидать около 43,9 руб. на акцию дивидендов за текущий год. Компания уже выплатила 11,2 руб. на акцию по итогам I и II кварталов, поэтому на II полугодие остается около 32,7 руб. на акцию - дивдоходность от текущей цены акции достигает 23%. Компания может показать самую высокую дивдоходность по итогам года на российском рынке", - обращают внимание аналитики "БКС МИ".

Менеджмент эмитента в отчетности за I полугодие 2025 года указывает на планы продолжать активно инвестировать денежные средства в программу капитальных вложений в перспективе до 2027 года. В планах ввод новых автозаправочных комплексов, модернизация обеих нефтебаз, формирование точек реализации газа, продолжение внедрения быстрых электрозарядок, в том числе с мощностью свыше 300 кВт, и развитие мощностей генерации электроэнергии.

"Это приведет к сохранению активных темпов привлечения заемных средств и росту долговой нагрузки. По этой причине мы констатируем, что инвестиция в бумаги "ЕвроТранса" остается высокорисковой", - указывают аналитики.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на акции "ЕвроТранса". Презентация менеджмента позитивна для настроений рынка. По планам компании, в 2027 году EBITDA вырастет на 67%, до 40 млрд руб., по сравнению с показателем 2025 года, что на 30% превосходит предыдущий прогноз по 2027 году. Мы осторожно относимся к столь к высоким темпам роста прогнозных значений, в том числе ввиду планов компании не расширять оптовое направление и не столь оптимистичных, по нашему мнению, темпов роста электропроектов, как презентует эмитент, - пишут эксперты "БКС МИ". - Ключевые факторы риска - высокая долговая нагрузка и труднопредсказуемый масштаб капитальных затрат (компания не сообщает рынку прогноз их объема). Компания торгуется на уровне 3,9х по мультипликатору Р/Е - низкое значение для "компании роста".

