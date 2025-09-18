Активные действия на рынке акций РФ до конца текущей недели маловероятны - "БКС МИ"

Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь несмотря на разочарование после сентябрьского заседания ЦБ РФ, смягчение монетарной политики продолжается, и на конец 2025 года есть вероятность увидеть еще несколько снижений ключевой ставки, что должно позитивно отразиться на котировках акций российских компаний", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.