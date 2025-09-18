.
18 сентября 2025 года 13:21
Активные действия на рынке акций РФ до конца текущей недели маловероятны - "БКС МИ"
Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь несмотря на разочарование после сентябрьского заседания ЦБ РФ, смягчение монетарной политики продолжается, и на конец 2025 года есть вероятность увидеть еще несколько снижений ключевой ставки, что должно позитивно отразиться на котировках акций российских компаний", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
18 сентября 2025 года 13:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков. Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:49
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:22
Диапазон в $67-68 за баррель для котировок нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания ФРС не были позитивно восприняты сырьевым рынком, что ограничило эффект от неожиданного недельного падения запасов нефти в США максимальными с... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной... читать дальше
.18 сентября 2025 года 11:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика", бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки и прибыли, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент объявил о начале... читать дальше
.18 сентября 2025 года 11:18
SberCIB Investment Research пока сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты инвестбанка считают обнародованные менеджментом эмитента планы по поводу SPO и стратегию на 2026 год масштабными, но вполне достижимыми при благоприятном макроэкономическом... читать дальше
.18 сентября 2025 года 10:49
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов на торгах в четверг в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение... читать дальше
.18 сентября 2025 года 10:35
Рынок рублевых гособлигаций еще не нащупал новое равновесное положение, снижение цен и рост доходностей бумаг, вероятно, продолжатся, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Первые после сентябрьского заседания Банка России аукционы ОФЗ показали снижение спроса и... читать дальше
.18 сентября 2025 года 10:09
Индекс Мосбиржи н а торгах в четверг может сместиться к верхней границе диапазона 2800-2850 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в нашем целевом диапазоне 2800-2850 пунктов в течение... читать дальше
.18 сентября 2025 года 09:53
Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань в ближайшие дни, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней... читать дальше
