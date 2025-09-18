Диапазон $67-68/барр. для нефтяных цен пока сохраняет свою актуальность - банк "Санкт-Петербург"

Диапазон в $67-68 за баррель для котировок нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Итоги заседания ФРС не были позитивно восприняты сырьевым рынком, что ограничило эффект от неожиданного недельного падения запасов нефти в США максимальными с начала лета темпами, отмечают эксперты в комментарии.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, пока продолжит движение ближе к верхней границе диапазона 11,5-11,8 рубля за юань, прогнозируют аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.