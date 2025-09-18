.
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ
18 сентября 2025 года 12:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной из самых дешевых акций в своем секторе, при этом у компании могут значительно вырасти устойчивость показателей рентабельности и основные доходы за счет восстановления чистой процентной маржи", - отмечает эксперт. Также Найденова обращает внимание, что ВТБ подтвердил цель на регулярные выплаты крупных дивидендов. "Эмитент ориентируется на невысокие темпы роста активов, взвешенных по уровню риска. Вместе с тем увеличивающиеся надбавки к достаточности капитала и макропруденциальное регулирование могут ограничить возможность дивидендных выплат", - говорится в обзоре. "Мы по-прежнему считаем, что бизнес ВТБ недооценен на текущих уровнях. Принимаемые компанией меры по повышению устойчивости прибыли должны способствовать положительной переоценке", - пишет Найденова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
