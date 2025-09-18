Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной из самых дешевых акций в своем секторе, при этом у компании могут значительно вырасти устойчивость показателей рентабельности и основные доходы за счет восстановления чистой процентной маржи", - отмечает эксперт.

Также Найденова обращает внимание, что ВТБ подтвердил цель на регулярные выплаты крупных дивидендов. "Эмитент ориентируется на невысокие темпы роста активов, взвешенных по уровню риска. Вместе с тем увеличивающиеся надбавки к достаточности капитала и макропруденциальное регулирование могут ограничить возможность дивидендных выплат", - говорится в обзоре.

"Мы по-прежнему считаем, что бизнес ВТБ недооценен на текущих уровнях. Принимаемые компанией меры по повышению устойчивости прибыли должны способствовать положительной переоценке", - пишет Найденова.

