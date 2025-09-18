"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Озон Фармацевтики

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика", бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки и прибыли, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент объявил о начале преимущественного приобретения акций по цене 42 руб. за штуку в рамках допэмиссии на 65,9 млн бумаг. Допэмиссия завершает SPO, проведенное ранее в текущем году на 2,8 млрд руб. по 42 руб. за штуку. Его цель - регистрация лекарственных препаратов и расширение производственных мощностей.

"Размещение ниже рыночной цены может оказать некоторое давление на котировки, но оно не меняет нашего "позитивного" взгляда на бумагу, - отмечает Булгаков. - В среднесрочной перспективе основной фокус на росте продаж: компания нацелена увеличить выручку более чем на 25% г/г в 2025 году. После проведения допэмиссии будет определенный эффект размытия на нашу оценку, поскольку наша целевая цена выше цены размещения".

"Бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки/прибыли. Новые направления достаточно капиталоемкие, а процентные ставки высокие, что мотивирует искать финансирование за счет акционерного капитала. Бумага торгуется с мультипликатором P/E на уровне 9,9х на 2025 год по сравнению с 7,9х на 2026 год (мы ожидаем роста прибыли)", - пишет эксперт инвесткомпании в материале.

