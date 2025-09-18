Индекс Мосбиржи может сместиться к верхней границе диапазона 2800-2850п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи н а торгах в четверг может сместиться к верхней границе диапазона 2800-2850 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в нашем целевом диапазоне 2800-2850 пунктов в течение торговой сессии четверга в отсутствие новых геополитических вводных. При этом инвесторы продолжат пересматривать ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ на фоне опубликованной в среду статистики, что может сместить индекс к верхней границе данного коридора", - пишет эксперт в комментарии.

