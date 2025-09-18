Рубль будет торговаться в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань в ближайшие дни - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань в ближайшие дни, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 руб. за юань, которая (с точки зрения фундаментальных факторов) в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте до конца месяца (на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат) юань может протестировать нижнюю границу указанного коридора. Однако на среднесрочном горизонте видим риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики".

