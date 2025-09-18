Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- заседание Банка Англии по процентной ставке;

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре;

- квартальные результаты FedEx Corp.

