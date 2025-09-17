Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 82-84 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань до конца текущей недели - Freedom Finance Global

Рубль, вероятно, до конца текущей недели будет торговаться по отношению к доллару, евро и юаню в диапазонах 82-84 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно, считает ведущий аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Негативное давление на национальную валюту начинает оказывать геополитическая неопределенность, так как присутствует определенный "застой" в переговорах РФ, США и Украины, а Дональд Трамп угрожает, хотя и не слишком активно, новыми санкциями. В пользу ослабления рубля говорит отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами и незаинтересованность как экспортеров, так и государства, в слишком дорогом рубле, - отмечает эксперт в комментарии. - Слабая динамика цен на нефть тоже может негативно отразиться, но в то же время приближающийся налоговый период и возможное дальнейшее падение доллара будут препятствовать ослаблению рубля в сентябре".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.