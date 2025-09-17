.
17 сентября 2025 года 18:42
Индекс Мосбиржи с высокой вероятностью пока останется в диапазоне 2700-3000п - "КИТ Финанс Брокер"
Индекс Мосбиржи с высокой вероятностью останется в диапазоне боковой консолидации 2700-3000 пунктов как минимум до октябрьского заседания Банка России с периодической демонстрацией краткосрочных колебаний под влиянием геополитических новостей, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Ранее прогнозировавшееся закрытие "гэпа" в области 2800 пунктов по индексу Мосбиржи реализовалось на фоне преобладающих негативных настроений участников рынка. Текущая макроэкономическая конъюнктура не создает предпосылок для выхода индекса из продолжительной боковой консолидации", - говорится в материале. Статистический анализ волатильности в рамках текущего торгового диапазона указывает на ограниченный потенциал снижения котировок, отмечают эксперты. "Ожидаемая коррекция от локальных максимумов составляет около 8-10%, что соответствует целевому диапазону 2770-2720 пунктов. Падение до отметки 2600 пунктов рассматривается как возможный, но маловероятный сценарий в текущих условиях, - пишут они в обзоре. -Стохастический осциллятор, демонстрирующий высокую эффективность при анализе боковых трендов, сигнализирует об исчерпании "медвежьего" импульса. Технические индикаторы указывают на приближение завершающей фазы текущего снижения". "С учетом новых макроэкономических условий мы усиливаем осторожность в выборе бумаг, отдавая предпочтение наиболее устойчивым эмитентам: Сбербанку, МКПАО "Т-Технологии", "Транснефти" и МКПАО "Яндекс". На текущей фазе рынка не видим привлекательных идей в большинстве других секторов", - сообщается в материале аналитиков "КИТ Финанс Брокера". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
