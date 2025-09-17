"Финам" повысил прогнозную цену акций Alphabet до $219,64

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. со $181,14 до $219,64 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 12,7% от текущего уровня, рекомендация "держать" при этом сохранена, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Компания опубликовала позитивный отчет за 2К25, в котором превзошла наши ожидания по основным финансовым показателям. Alphabet продолжает активно развивать ИИ-решения, что делает ее одним из главных бенефициаров тренда, - пишет эксперт. - Однако мы отмечаем, что эмитента несет самые большие капитальные расходы среди всех публичных бигтехов, что существенно влияет на его свободный денежный поток и ограничивает потенциал роста цены акций. Учитывая рост котировок на 22% за последние две недели, ожидаем коррекционное движение".

