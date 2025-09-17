Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ВТБ до 100 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ВТБ со 120 рублей до 100 рублей за штуку на горизонте года, учитывая потенциальное изменение количества бумаг банка после допэмиссии, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Топ-менеджмент эмитента в ходе презентации сделал ряд важных для будущей динамики капитализации банка заявлений, отмечает эксперт инвесткомпании. Так, руководство подтвердило прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2025 год в 500 млрд руб., а на 2026 год - в 650 млрд руб., отметив, что в настоящее время ВТБ является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки ЦБ РФ, так как это позволяет ему значительно нарастить объемы кредитования.

Также говорилось, указывает Мильчакова, что менеджмент рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии. Основаниями для этого называются ожидаемый рост чистой прибыли и необходимость предоставления дополнительного финансирования по распоряжению государства (мажоритарного акционера ВТБ) для "Объединенной судостроительной корпорации", 100% акций которой находится в доверительном управлении на балансе банка.

Но главной темой, которая интересует миноритарных акционеров и инвесторов, является, безусловно, происходящая процедура дополнительной эмиссии акций банка, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global. Менеджмент подтвердил, что объявление цены размещения дополнительного выпуска акций состоится в пятницу, 19 сентября, после окончания сбора заявок на участие в SPO.

"Исходя из объявленного объема выпуска в 1,264 млрд дополнительных акций, желаемого объема привлечения средств в 80-90 млрд руб. и предположения о том, что дополнительный выпуск будет полностью размещен, можно сделать вывод, что цена размещения бумаг ВТБ будет находиться в диапазоне 63,3-71,2 руб. за акцию, то есть дисконт к рыночной цене может составить от 3 до 12%, - указывает Мильчакова. - Впрочем, если спрос на акции будет очень высоким, не исключено, что бумаги могут быть размещены практически по рыночной цене с незначительным дисконтом".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.