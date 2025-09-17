"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Фикс прайса" с целью 2,77 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью на уровне 2,77 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.

"Мы провели оценку изменений и пришли к выводу, что наши тезисы относительно инвестиционного профиля ритейлера все еще актуальны. На наш взгляд, по мере ослабления давления макроэкономических факторов компания может показать улучшение темпов роста и повысить маржинальность бизнеса, - отмечает эксперт. - Цикл снижения ставок в российской экономике уже начался, а пик инфляции, вероятно, был пройден в мае".

"Фикс прайс" - один из самых дешевых ритейлеров по мультипликаторам на рынке, указывает Михайлин. Завершение процесса перехода акционеров должно позитивно сказаться на акциях компании в среднесрочной перспективе за счет снятия ограничений и повышения ликвидности, говорится в материале аналитика инвесткомпании.

"Сейчас давление на котировки оказывает навес акций, но, на наш взгляд, в течение нескольких месяцев желающие смогут реализовать свои бумаги. Объявленный ритейлером обратный выкуп способен сгладить негативный эффект и оказать некоторую поддержку котировкам", - пишет Михайлин в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.