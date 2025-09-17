"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic Plc с прогнозной стоимостью на уровне $110,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Отчетность компании за первый фискальный квартал с окончанием в июле превзошла прогнозы, рост выручки наблюдался по всем четырем сегментам. При этом Medtronic повысила прогнозы по чистой прибыли на акцию на 2026 ф.г., уменьшив оцениваемый эффект от тарифов Дональда Трампа, - отмечает эксперт. - Эмитент выглядит фундаментально недооцененным - торгуется с дисконтом в размере 18,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)".

К рискам для Medtronic, по мнению Саидовой, относятся усиление инфляционного давления в США, риски со стороны тарифной политики и конкуренция с другими представителями медтеха.

Medtronic Plc - одна из крупнейших в мире медицинских технологических компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже медицинских устройств и решений по четырем ключевым направлениям (сердечно-сосудистый сегмент, неврология, хирургия и терапия диабета).

