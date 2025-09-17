.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 сентября 2025 года 15:57
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные по выручке по итогам 8 месяцев 2025 года. Благодаря цифровой трансформации бизнеса компании продолжается тренд по опережающему росту онлайн-каналов относительно "офлайна", отмечают эксперты. Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивают представленные финансовые результаты. Бизнес компании продолжает расти двухзначными темпами, но сталкивается с давлением на маржинальность из-за роста затрат, констатируют они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ХЭНДЕРСОН/HENDERSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 сентября 2025 года 19:02
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 82-84 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань до конца текущей недели - Freedom Finance Global
Рубль, вероятно, до конца текущей недели будет торговаться по отношению к доллару, евро и юаню в диапазонах 82-84 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно, считает ведущий аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Негативное давление на... читать дальше
.17 сентября 2025 года 18:42
Индекс Мосбиржи с высокой вероятностью останется в диапазоне боковой консолидации 2700-3000 пунктов как минимум до октябрьского заседания Банка России с периодической демонстрацией краткосрочных колебаний под влиянием геополитических новостей, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс... читать дальше
.17 сентября 2025 года 18:17
"БКС Мир инвестиций" сохраняет "позитивный" взгляд на индекс МосБиржи в долгосрочной перспективе, говорится в стратегии инвесткомпании на IV квартал. Основными драйверами станут смягчение денежно-кредитной политики Банка России и постепенное ослабление рубля. Целевое значение по индексу МосБиржи... читать дальше
.17 сентября 2025 года 18:13
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. со $181,14 до $219,64 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 12,7% от текущего уровня, рекомендация "держать" при этом сохранена, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Компания опубликовала позитивный... читать дальше
.17 сентября 2025 года 17:53
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ВТБ со 120 рублей до 100 рублей за штуку на горизонте года, учитывая потенциальное изменение количества бумаг банка после допэмиссии, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Топ-менеджмент эмитента в ходе презентации сделал... читать дальше
.17 сентября 2025 года 17:31
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 105,8 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,8%, стоп-приказ: 123,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.17 сентября 2025 года 16:56
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью на уровне 2,77 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина. "Мы провели оценку изменений и пришли к выводу, что наши тезисы относительно инвестиционного профиля ритейлера все еще актуальны. На... читать дальше
.17 сентября 2025 года 16:33
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic Plc с прогнозной стоимостью на уровне $110,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность компании за первый фискальный квартал с окончанием в... читать дальше
.17 сентября 2025 года 15:30
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг Ozon на уровне 5198 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой. Последний торговый день расписками Ozon в режиме Т+1, по сообщению Московской биржи - 22 сентября 2025 года. С 17 сентября вводится запрет на... читать дальше
.17 сентября 2025 года 15:02
"Финам" понизил рейтинг акций CITIC Securities с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 30,05 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 2,4%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "С момента выхода нашего предыдущего обзора от конца мая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.