S&P; 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6540-6670п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6540-6670 пунктов в течение торговой сессии среды при нейтральном балансе рисков и высокой волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан.

Эксперт отмечает, что главное макроэкономическое событие сегодняшнего дня - подведение итогов двухдневного заседания ФРС. Большинство прогнозов предполагает, что регулятор впервые в текущем году пойдет на пересмотр ключевой ставки и снизит ее на 25 б.п. В связи с тем, что это решение будет вполне ожидаемым, наиболее интересными для инвесторов станут сигналы регулятора о перспективах дальнейшей корректировки монетарной политики

"С технической точки зрения S&P 500 сохраняет склонность к росту, потенциал которого постепенно ослабевает. Зона перекупленности по индикатору RSI приближается, как и верхняя граница равноудаленного канала, которая способна стать уровнем сопротивления. Локальная поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 6450 пунктов, а целью восходящего движения выглядит зона 6650-6700", - указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.